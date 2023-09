Machtwort aus Deutschland könnte Streit um EU-Asylpaket lösen

Blockadehaltung

Wien betont wie so oft die ohnehin hohen Zahlen an Flüchtlingen, die man in den vergangenen Jahren aufgenommen hat. Außerdem würde die bisher geplante Krisenverordnung mit ihren Maßnahmen das gesamte Asylpaket aushebeln, dafür aber sei es nicht geschnürt worden.

Gemeinsam mit Polen und Ungarn hat man schon im Sommer Nein zu dem geplanten Krisenmechanismus gesagt. Deutschland enthielt sich damals der Stimme, was Verhandler aus Berlin als „höfliches Nein“ bezeichneten. Einerseits lehnte man ab, das Italien in diesem Krisenfall die Flüchtlinge einfach weiterschieben wollte und außerdem forderte man – auf Druck der Grünen in der Regierung – eine Lockerung der geplanten Asyl-Schnellverfahren für Minderjährige und Familien mit Kindern.