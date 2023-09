Nehammer mit scharfer Kritik: "EU-Asylsystem seit Jahren kaputt"

Bundeskanzler Karl Nehammer übt in einem Interview für die Welt am Sonntag scharfe Kritik an der EU-Migrationspolitik. "Das Asylsystem der EU ist seit Jahren kaputt. Brüssel hat viel zu lange gebraucht, um ideologische Barrieren abzubauen", sagt Nehammer im Interview. Dank des Vorstoßes von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Österreich gäbe es jetzt wieder "mehr Realitätssinn".

Für rasche Asylverfahren auch in Drittstaaten

Nehammer fordert von der EU-Migrationspolitik einmal mehr schnelle Asylverfahren an den Außengrenzen, schnelle Rückführungen durch entsprechende Abkommen mit Drittstaaten und Asylverfahren in Drittstaaten. Letzteres wird von den meisten EU-Mitgliedsstaaten und der EU-Kommission abgelehnt. Als "wegweisend" nennt er hier das Abkommen mit Tunesien zur Begrenzung illegaler Migration und die Pilotprojekte in Rumänien und Bulgarien für schnelle Asylverfahren an den Außengrenzen.

