Schnellere Asylverfahren an EU-Außengrenzen wohl fix

Es sind zentrale Streitfragen des EU-Asylsystems, die die EU-Innenminister heute in Luxemburg klären wollen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) stimmte zu Beginn der Beratungen auf ein "hartes Ringen" ein. Es bräuchte "schnellere, schärfere und damit gerechtere Verfahren an den EU-Außengrenzen". In diesem Punkt deutet alles auf eine schnelle Einigung hin, heißt es aus dem Innenministerium (BMI) gegenüber dem KURIER.

Was bedeutet das? In einer Art Schnelldurchlauf sollen künftig nahezu alle Migranten erfahren, ob sie überhaupt Aussicht haben, tatsächlich einen Asylantrag stellen zu dürfen. Durchgeführt werden diese Blitzverfahren in streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen in den Ländern der EU-Außengrenze: etwa Italien, Griechenland, Polen.

Werden die Migranten abgewiesen, sollen sie auch sofort wieder abgeschoben werden. Die Verfahren sollen innerhalb von drei Monaten abgewickelt werden. Die Regelung betrifft vor allem Migranten aus relativ sicheren Staaten - wie derzeit etwa Tunesien, Ägypten und Bangladesch.

➤ Lesen Sie mehr: 2.000 Kilometer Zaun: Europa entscheidet heute über neue Grenzpolitik