Zahlen statt Asylsuchende aufnehmen: Zauberformel für EU-Migrationspolitik?

22.000 Euro pro Person

Demnach sollen sie einfach zahlen – kolportiert wird die Summe von 22.000 Euro je nicht aufgenommenem Asylsuchenden. Darüber wird noch heftig gestritten – den einen ist die Summe zu hoch, den anderen zu niedrig. Und Italien fürchtet nach wie vor, dann zwar mehr Geld zu erhalten, aber dennoch zu viele Migranten im Land versorgen zu müssen.

Österreich werde vorerst keine Asylsuchenden aufnehmen, stellt das Innenministerium fest. Auch Zahlungen seien nicht vorgesehen. So lange die Asylbelastung in Österreich so hoch sei wie derzeit, heißt es, sei Österreich ausgenommen.

Im April 2023 wurden laut Innenministerium 3.467 Asylanträge in Österreich gestellt – ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 1.695 Anträge oder 33 Prozent. Bisher wurden im Jahr 2023 gesamt 13.634 Asylanträge, das ist ein Rückgang um rund 18 Prozent im Vergleich zu den ersten vier Monaten des Jahres 2022.

In Europa hingegen steigen die Zahlen. EU-weit gab es bis Ende April 324.000 Anträge, ein Plus von 34 Prozent. Besonders hoch steigt die Zahl der Anträge in Deutschland (+87 Prozent) Italien (+63 Prozent) und Frankreich (+52 Prozent).

In Österreich wurden die meisten Asylanträge im April 2023 von syrischen Staatsbürgern (893) gestellt, gefolgt von Personen aus Afghanistan (602), Bangladesch (504), Türkei (262) und Marokko