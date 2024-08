Elon Musk fragt, Donald Trump antwortet: Über 1,2 Millionen Zuschauer trotz Pannen

Obwohl Trump kurz darauf beim Republikaner-Parteitag in Milwaukee erklärt hatte, niemals wieder im Detail darüber zu reden, gingen gut 15 Minuten ins Land, in denen Trump das „Wunder” nacherzählen durfte, wie es war, als ein 20-Jähriger mit einem halbautomatischen Schnellfeuergewehr auf ihn angelegt und durch eine glückliche Fügung nur am Ohr verletzte hatte. Erkenntnisgewinn: null.

Trump will an Schauplatz des Geschehens zurückkehren

Sieht man davon ab, dass Trump ausdrücklich nicht in die Kritik Musks am Secret Service einstimmen wollte, der für den Schutz des Ex-Präsidenten verantwortlich ist. Und dass er im Oktober an den Schauplatz des Geschehens in Butler/Pennsylvania für eine weitere Kundgebung zurückkehren will.