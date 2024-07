Vom Demokraten-Unterstützer zum Trump-Hardliner: Der Wandel des Elon Musk

Als Trump 2016 zum ersten Mal für das Amt des Präsidenten kandidierte, gab Musk in einem TV-Interview noch an, er werde für Hillary Clinton stimmen, weil ihre umwelt- und wirtschaftspolitischen Ideen "die richtigen" seien. Trump habe dagegen "eine Art von Charakter, die nicht gut auf die Vereinigten Staaten zurückfallen würde".

"In der Vergangenheit habe ich demokratisch gewählt, weil sie (meistens) die Partei der Freundlichkeit waren", schrieb Musk im Mai 2022 - natürlich - auf Twitter. "Aber sie haben sich zu einer Partei der Spaltung und des Hasses gewandelt, also kann ich sie nicht länger unterstützen und werde republikanisch wählen. Jetzt seht zu, wie sich ihre Schmutzkübelkampagnen gegen mich entfalten werden ..."

Zu diesem Zeitpunkt steckt der Multimilliardär gerade mitten in Verhandlungen über den Kauf der Social-Media-Plattform Twitter, weil diese Trumps Profil im Anschluss an den Sturm auf das Kapitol 2021 wegen wiederholter Behauptungen, die Präsidentschaftswahl 2020 sei "gestohlen" worden, gesperrt hatte. Musk sah darin einen Einschnitt der Meinungsfreiheit.

Musk, der daneben noch mindestens zehn weitere Kinder hat , führt das in einem Interview auf die Indoktrinierung seiner transsexuellen Tochter durch "woke Neo-Marxisten" zurück. Es ist der Anfang eines bis heute andauernden Feldzugs gegen die gesellschaftspolitische Linke und LGBTQI-Bewegung in den USA.

Die darauffolgenden zwei Jahre sind es, in denen Musk die größte politische Wandlung durchmachte, und sich zunehmend von den Demokraten entfremdete. Auch private Konflikte fallen in diesen Zeitraum: Anfang 2022 lässt sein ältestes Kind vor einem kalifornischen Gericht sein Geschlecht ändern und lebt nun als Transfrau unter neuem Namen, um nicht weiter mit ihrem "biologischen Vater in Verbindung gebracht zu werden".

Der gebürtige Südafrikaner reiht sich damit in eine Reihe von Silicon-Valley-Milliardären ein, die Trump und dessen engsten Kreis finanziell unterstützen. Der Deutsche Peter Thiel , für den Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz seit 2022 tätig ist, tritt etwa als Großspender für J. D. Vance auf, den Trump erst am Montagabend zu seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten erhoben hatte.

Im Vergleich zu anderen Superreichen ist Musks unmittelbarer Einfluss auf die US-Politik aber ungleich größer. Von den fast 400 Millionen Nutzern auf X folgt ihm fast die Hälfte persönlich. Weil er den Algorithmus so ändern ließ, dass seine eigenen Inhalte öfter auf der Startseite vorgeschlagen werden, erreicht er auch den Rest regelmäßig mit seinen politischen Äußerungen.

Seit dem versuchten Attentat auf Trump am Samstag verlor sich Elon Musk in mehr als 100 Postings in Verschwörungstheorien - etwa, dass der Secret Service an Qualität eingebüßt habe, weil bei Bewerbungen "nur noch nach ethnischer Diversität" vorgegangen werde. Auch sein Kampf gegen "die politische Linke" geht ungezügelt weiter.

So kündigte er am Mittwoch an, das Hauptquartier von X sowie seines Raumfahrtkonzerns Space X von Kalifornien nach Texas verlegen zu wollen. In Kalifornien gilt nämlich demnächst ein Gesetz, laut dem Eltern von Schulen nicht mehr über die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität ihrer Kinder informiert werden müssen, wenn diese das nicht wollen.