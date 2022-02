Wie tickt Elon Musk?

"Vergleicht mich nicht mit Justin Trudeau, denn ich hatte ein Budget”, das schrieb Elon Musk unter ein Hitler-Foto und teilte es in der Nacht auf Donnerstag auf Twitter. Das geschmacklose “Meme” postete Musk als Antwort auf einen Bericht, laut dem die kanadische Regierung die sogenannten Wallets, also Online-Geldbörsen der demonstrierenden Trucker, einfrieren will.

Warum tritt Elon Musk in den sozialen Medien oft so erratisch auf? Wie tickt der reichste Mann der Welt und wo steht er politisch? Darüber hat Moderator Johannes Arends in der heutigen Folge mit Dirk Hautkapp, dem Washington-Korrespondenten des KURIER, gesprochen.