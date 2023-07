Mark Zuckerberg gegen Elon Musk: Kampf der Tech-Egomanen

Herausforderer

Threads ist eine von vielen Twitter-Alternativen. Wegen der Ressourcen des Meta-Konzerns, zu dem auch Facebook und Instagram gehören, gilt sie aber als die bisher aussichtsreichste.

Nicht in der EU

Wegen offener rechtlicher Fragen gibt es die App in der EU noch nicht. Wann sie an den Start geht, ist unklar.

30 Millionen

So viele Nutzer konnte die App innerhalb von nur 24 Stunden für sich gewinnen.