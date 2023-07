Milliardäre im Käfig: Zuckerberg und Musk wollen Fäuste fliegen lassen

Zuckerberg besprach sich daraufhin mit Dana White, dem Präsidenten der größten MMA-Liga Ultimate Fighting Championship (UFC). Als dieser bestätigte, dass Musk es mit dem Kampf ernst meint, antwortete Zuckerberg auf seiner eigenen Plattform Instagram mit dem kurzen Satz: „Schick mir Standort“. Die Phrase ist eine Anspielung auf Khabib Nurmagomedov, einen der erfolgreichsten UFC-Kämpfer.

Danach wurde es zunächst ruhiger, vor allem, nachdem Elon Musks Mutter Maye ihrem Sohn öffentlich davon abriet, in den Käfig zu steigen. Doch Informationen der New York Times zufolge finden im Hintergrund weiter Vorbereitungen statt.

Dana White stehe in regelmäßigem Kontakt mit beiden Milliardären, die offenbar fest planen, sich öffentlich zu prügeln. Der Erlös solle an wohltätige Zwecke gespendet werden. Musk verkündete schließlich noch, das Kolosseum in Rom könnte Schauplatz des Duells sein.