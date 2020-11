Eingeheiratet in den Machtzirkel: Ehrgeizige Schwiegersöhne

Jared Kushner: Immobilienimperium mit nicht ganz sauberer Buchhaltung

Eine Sorge muss man sich um Donald Trumps Schwiegersohn auf keinen Fall machen: Dass ihm und seiner Ehefrau Ivanka das Geld ausgeht. Der 39-Jährige führt seit Jahren das familiäre Immobilienimperium. Was in den 1990ern mit billigen Familienwohnungen in New Jersey begann, ist heute ein vor allem Mittelwesten expandierendes Milliardenunternehmen. Den guten Ruf der über Jahrzehnte bestens politisch und gesellschaftlich vernetzten Familie hat allerdings schon Vater Charles verspielt. Der verstrickte sich 2003 in einen handfesten Skandal rund um Steuerhinterziehung, illegale Parteispenden und eine Prostituierte, die er seinem Schwager zuführte, um ihn dann mit anstößigen Aufnahmen zu erpressen. Charles Kushner musste für mehr als ein Jahr ins Gefängnis. Der Status der orthodox-jüdischen Familie war dahin. Bis dahin waren die Kushners, die aus Weißrussland stammen und dem Holocaust entkommen konnten, hoch angesehene Mitglieder der jüdischen Aristokratie New Yorks gewesen. Von da an hatte man allerdings – ganz ähnlich wie auch die Trumps – ein Imageproblem. „Der Status der Kushners in der New Yorker Society hat sich mit dieser Affäre in Luft aufgelöst“, schrieb ein Gesellschaftskolumnist der New York Times.

Den geschäftstüchtigen Jared konnte das allerdings nicht bremsen. Der machte mit 26 seinen ersten Wolkenkratzer-Milliardendeal in New York und hat das Familienunternehmen seither konsequent ausgebaut. Inzwischen werden Ivanka und Jared auch schon bei den Milliardären eingereiht. Entsprechend opulent ist auch ihr Lebensstil. Die Villa in Washington, die man gerade verlässt, kostete immerhin 15.000 Dollar pro Monat. Demnächst zieht man ins Landhaus in New Jersey. Das wird gerade ausgebaut – mit Helikopter-Landeplatz.