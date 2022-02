Ljudmilas Leben nach Putin

Sicher mit Billigung von Putin, der in einer Pressekonferenz auf die Frage, wann es eine neue First Lady geben werde, erklärte: "Ich muss erst meine Ex-Frau verheiraten und dann an meine eigene Zukunft denken." Das ist offenbar geschehen, jetzt erwarten viele, dass sich Putin zur ehemaligen Turnerin Alina Kabajewa bekennt, mit der er seit 2008 liiert sein und zumindest einen Sohn haben soll.

Neuer Name

Mitarbeiter des Oppositionspolitikers und Aufdeckers Alexej Nawalny bestätigten, dass Ljudmila im Februar 2015 einen neuen Pass bekam, ausgestellt von einer Behörde, die auf den VIP-Status der Inhaberin schließen lässt: Ljudmila Otscheretnaja. Schon als Präsidentengattin trat die Stewardess aus Kaliningrad nicht so gerne in der Öffentlichkeit auf, jetzt ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Angeblich wurde sie vor wenigen Tagen am Flughafen Heathrow fotografiert. Auch in Biarritz will man sie schon erkannt haben.