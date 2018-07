Kometenhafter Aufstieg des Schwiegersohns Erdoğans

Auch in der Nacht des Putschversuches im Juli 2016 blieb er an der Seite Erdoğans. Im Kabinett wurde er zu einem der einflussreichsten Minister. Er soll die Staatskasse verwalten, was bei ausländischen Investoren auf Missbilligung stieß: Die türkische Lira verlor nach seiner Ernennung am Montag erneut deutlich an Wert. Viele Anleger hätten gerne den als Finanzexperten respektierten Vizepremier Mehmet Simsek auf einem Ministersessel gesehen – doch Simsek musste Albayrak weichen.

Auch in der AKP selbst sind nicht alle von der steilen Karriere Albayraks erfreut. Der „Schwiegersohn“, wie er oft genannt wird, musste schließlich keine Ochsentour durch die Parteigremien absolvieren, sondern konnte gleich ganz oben einsteigen. Sein großer innerparteilicher Rivale ist Innenminister Süleyman Soylu, der sich ebenfalls Hoffnungen macht, den 64-jährigen Erdoğan dereinst politisch beerben zu können. Laut Presseberichten gerieten Soylu und der Schwiegersohn unter anderem bei einem Telefonat heftig aneinander. Albayrak soll Soylu der Presse zufolge außerdem im vergangenen Jahr gesagt haben, er wolle nicht mehr mit ihm fotografiert werden. Das wird schwierig – die beiden sitzen am selben Kabinettstisch.

Als Finanzminister steht Albayrak vor der Aufgabe, den Wertverfall der Lira zu stoppen, die 15-prozentige Inflation sowie die Arbeitslosigkeit zu reduzieren und den von seinem Schwiegervater versprochenen Aufschwung zu organisieren. Bei seiner Amtseinführung kündigte Albayrak strenge finanz- und haushaltspolitische Disziplin an, doch einige Beobachter trauen ihm nicht zu, sich gegen den Präsidenten zu stellen, wenn es hart auf hart kommt. Bisher sei Erdoğan von Experten wie Simsek gebremst werden, kommentierte der Journalist Ege Cansen vom regierungskritischen Blatt Sözcü in der Online-Ausgabe. „Jetzt gibt es keine Bremse mehr.“