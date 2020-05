Ein Jahr Pussy Riot: Russland im Rückwärtsgang

Die Anklage tat sich anfangs schwer, einen sinnvollen Tatbestand zu formulieren. Schlussendlich wurden die drei jungen Frauen wegen " Rowdytums aus religiösem Hass" vor den Richter zitiert – ein Vorwurf, der in seinem Wortlaut an frühere Zeiten erinnerte: Drei Stufen von „ Rowdytum“ – also des Ungehorsams gegenüber der Staatsgewalt - hatte es bis zum Zerfall der UdSSR gegeben; alle drei wurden hart bestraft. Auch der Rahmen des Prozesses passte perfekt zu dieser Rückwärtsgewandtheit: In einem Glaskubus mussten die Musikerinnen des Urteils harren – die Verhandlung hatte nicht zuletzt deshalb den Charakter öffentlichen Zur-Schau-Stellens; schließlich hat der Begriff des Schauprozesses in der Sowjetunion ja eine lange Tradition.

Der Prozess erschien von Anfang an einseitig. So auch das Urteil: Richterin Marina Syrova verlas es in einem langen Monolog, in dem sie ihre Intention bereits zu Anfang durchscheinen ließ – Gnade hatte keinen Platz in ihrem Gerichtssaal. Für die Angeklagten setzte es zwei Jahre Lagerhaft. Zwei der Pussy-Riot-Musikerinnen – beide Mütter kleiner Kinder - sitzen ihre Strafe bis jetzt ab; Jekaterina Samuzewitschs Strafe wurde in zweiter Instanz zur Bewährung ausgesetzt.