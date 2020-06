Putin: "Hexensabbat" von Pussy Riot

Seit Mai ist Wladimir Putin wieder Präsident Russlands, doch erst jetzt gab er dem staatlichen Sender Russia Today sein erstes TV-Interview – am Vorabend des APEC-Gipfels, dem Treffen des Asiatisch-Pazifischen-Wirtschaftsraumes. In Zeiten, da Russland international in der Kritik steht und da sich auch intern neuer Ungemach für Russlands Alt-Neo-Präsidenten anbahnt. Die Opposition rüstet sich für eine neue Protestwelle. Ein heißer Herbst soll es nach ihren Worten werden.

Putin macht darüber Witze, spricht von einem " Hexensabbat", den die Aktivistinnen der feministischen Aktionsgruppe Pussy Riot mit ihrem Punk-Gebet in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau für sein Verschwinden veranstaltet hätten. Drei Mitglieder der Gruppe wurden dafür zu je zwei Jahren Lagerhaft verurteilt.

Ein Urteil, das Anwälte der Gruppe Kreml-diktiert nennen. Putin nennt es "gerechtfertigt und angemessen". Und er dementiert jede Einmischung in den Prozess gegen die drei Frauen. "Ich versuche, nichts mit dem Fall zu tun zu haben."

Die drei Verurteilten hätten aber die Gefühle von Gläubigen verletzt. Und die gelte es seitens des Staates zu schützen. Vor allem, da die russisch-orthodoxe Kirche zu Sowjetzeiten schweren Unterdrückungen ausgesetzt gewesen sei – und das Land "sehr schlimme Erinnerungen" an diese Zeit habe.

Lange spricht Putin über andere Kunst-Aktionen der drei Frauen. Besonders lange über eine gestellte Gruppen-Orgie in einem Museum in Moskau. Er bittet den Interviewer für das Publikum den nach seinen Worten "obszönen" Namen Pussy Riot zu übersetzen. Und Putin verspricht demokratische Reformen ebenso wie eine Law-and- Order-Politik gegenüber der Opposition.