Fahndung nach zwei Pussy-Riot-Mitgliedern

Neuer Widerstand formiert sich. Am Samstag endet in Moskau eine landesweite Autorallye von Regimegegnern, die durch Großstädte Zentralrusslands und Sibiriens führte. Schon in Folge des Urteils war es zu Flashmobs gekommen, bei denen Teilnehmer Pussy-Riot-Masken trugen. Mit Masken und weißen Bändern als Zeichen der Gewaltlosigkeit wollen Regimegegner auch im Herbst wieder landesweit gegen Justizwillkür und soziale Grausamkeiten protestieren. Und es laufen Bemühungen, der heterogenen Protestbewegung ein Programm und arbeitsfähige Strukturen zu geben. Beides ist Voraussetzung für die Wandlung der Bewegung zur Opposition und war bereits Thema eines runden Tisches, wo vier Kernpunkte erarbeitet wurden.

Priorität hat demzufolge der Kampf für die Freilassung politischer Gefangener. Genauso wichtig, so Ex-Schachweltmeister Garri Kasparow, sei es, dass der Protest über Moskau hinaus expandiere. Bisher revoltieren in Russland in der Tat vor allem gut verdienende Großstädter. Schon die Perestroika aber hat gezeigt, dass die Macht erst Proteste mit mindestens einer Million Teilnehmern ernst nimmt. Daher, so Kasparow, müsse vor allem auf dem Land die Aufklärungsarbeit verstärkt werden.

Auf Hochtouren laufen auch Vorbereitungen für die virtuelle Wahl eines Koordinationsrates, bei dem je ein Drittel der Plätze an den liberalen, den linken und den nationalistischen Flügel der Protestbewegung gehen soll. Nur durch absolute Fairness und Transparenz der Abstimmung im Internet, so der liberale Oppositionsführer Boris Nemzow, könne die Opposition das Vertrauen der Massen gewinnen und sich als reale Alternative positionieren.