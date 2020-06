Zwei Jahre Haft für Pussy-Riot-Aktivistinnen

Am Freitag Nachmittag wurde das Urteil gegen Pussy Riot verkündet, der Sturm der Entrüstung brach kurz danach los. Der Tenor über das gefällte Urteil gegen Pussy Riot war eindeutig: Die drei Frauen seien zu Unrecht zu zwei Jahren Straflager verurteilt worden. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel monierte, das harte Urteil stehe nicht im Einklang mit den europäischen Werten von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, zu denen sich auch Russland bekannt habe.



Österreichs Außenminister Michael Spindelegger hielt die Strafe in der ZiB2 für „zu hoch gegriffen“; Außenamts-Staatssekretär Wolfgang Waldner sah darin sogar einen „Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung“ laut Europäischer Menschenrechtskonvention. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton zeigte sich „tief enttäuscht“ – sie forderte von Russland eine Revision des Urteils. Dieses verstoße gegen internationale Verpflichtungen. Auch das US-Außenministerium zeigte sich besorgt über „negative Folgen für die Meinungsfreiheit in Russland“. Für die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sind die drei jungen Frauen politische Gefangene; das Urteil sei eine Warnung an alle, die Putins Regierung kritisierten.

Auch Künstler-Kollegen aus aller Welt stärkten Pussy Riot den Rücken. Paul McCartney, Madonna, Björk und zahlreiche andere zählten dazu. Die Literaturnobelpreisträger Elfriede Jelinek und Mario Vargas Llosa kritisierten den Vorwurf des "Religionshasses".

Musiker Udo Lindenberg nannte das Urteil "idiotisch"; es werde eine große Protestwelle nach sich ziehen. Schon bald nach der Urteilsverkündung erfüllte sich seine Prophezeiung: Mit Solidaritätsaktionen beim Burgtheater und im Stephansdom war nicht nur Wien Schauplatz des Protests. In Dutzenden Städten weltweit wurden Aktionen abgehalten: In Moskau und Bulgarien stülpten Anhänger Denkmälern bunte Sturmhauben über. In Kiew fällte eine Aktivistin der feministischen Gruppe Femen ein Holzkreuz mit einer Motorsäge. Sie muss sich nun wegen Landfriedensbruchs verantworten.