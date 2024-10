Was Donald Trump nach einer Niederlage droht

Gehen die Demokraten als Sieger aus der Wahl hervor, stünde Trump bereits am 26. November der erste Härtetest bevor. An diesem Tag will Richter Juan Merchan gegen den bereits der betrügerischen Aktenführung im Zusammenhang mit Schweigegeld-Zahlungen an den Erotik-Filmstar Stormy Daniels schuldig gesprochenen Trump das Strafmaß verkünden.

Ist Trump bis dahin „president-elect” würde diese Entscheidung wahrscheinlich vertagt, bis er das Weiße Haus spätestens 2029 verlässt.

Als Wahlverlierer, so heißt es in Justizkreisen in Washington, müsste sich Trump dem in Florida zuletzt von Richterin Aileen Cannon abgesagten Prozess wegen Dokumenten-Diebstahls verantworten. Er hatte nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus im Januar 2021 hoch sensible, teilweise die Nationale Sicherheit betreffende Unterlagen in seinem Florida-Anwesen Mar-a-Lago unsachgemäß gelagert und Bemühungen der Bundesbehörden sabotiert, die Dokumente zeitig auszuhändigen.

Cannon hatte den Prozess über Monate verzögert und am Ende den für die Anklage zuständigen Sonder-Ermittler Jack Smith wegen eines Formfehlers für illegitim erklärt.