Harris oder Trump? Warum der Schlüssel zum Weißen Haus in Pennsylvania liegt

Für die Wähler in Pennsylvania ist Trump eine bekannte Größe, in jeder Hinsicht. Kamala Harris ist Neuland. Trump könnte Schwierigkeiten bekommen, genügend Wähler zu mobilisieren. Harris' Herausforderung besteht darin, die Ängste vor dem Unbekannten zu lindern.

Zu den wichtigsten Wählergruppen in Pennsylvania gehören Latinos . Der Anteil hispanisch-stämmiger Einwohner wächst stetig. In Reading , einer 95.000-Einwohner-Stadt in Berks County, fühlen sich über 70 Prozent der Menschen der Latino-Community zugehörig. Man sollte annehmen, dass Demokraten wie Republikaner hier besonders aktiv sind. „Aber das ist nicht der Fall“, sagt Michael Toledo.

Toledo hält das Programm von Kamala Harris für zukunftsfähiger. Trumps Ankündigung, Millionen Einwanderer ohne US-Pass abschieben zu lassen, geht ihm gegen den Strich. Viele „Undokumentierte“ lebten seit Jahren in Amerika, gingen geregelter Arbeit nach und zahlten Steuern. Oft seien die Eltern illegal ins Land gekommen, während die Kinder (er ist eines aus dieser Generation) hier geboren und US-Bürger sind. „Niemand will sehen, wie Familien auseinandergerissen werden.“

Der 53-Jährige, dessen Eltern von der Karibik-Insel Puerto Rico stammen, ist Präsident des „Centro Hispano“ unten am Schuylkill-River - eine Beratungsstelle für Einwanderer, die oft an den Hürden der Bürokratie scheitern.

Toledo weiß durch Gespräche im „Centro Hispano“, dass viele Latinos in Furcht leben vor dem, was kommen, wenn Trump gewinnt. „Niemand will so leben. Wir wollen Hoffnung.“ Das Gespräch mit Toledo hat stattgefunden, bevor bei einer Trump-Kundgebung in New York am Sonntag Puerto Rico als „schwimmende Müll-Insel“ verunglimpft wurde.

"Ziemliche Unübersichtlichkeit"

Apropos verunglimpfen. Vor dem Gerichtsgebäude von Allentown im Osten des Bundesstaates fragt Chris George, ein eigens aus New Jersey angereister Wahlhelfer der Demokraten, ob mit der vorzeitigen Stimmabgabe alles geklappt hat. Margaret Hubbard nickt, berichtet aber mit errötetem Gesicht von „ziemlicher Unübersichtlichkeit“ im Wahllokal.

Dann redet sie sich leicht in Rage, bekommt dabei feuchte Augen. „Noch mal vier Jahre Donald Trump, das verkraftet dieses Land nicht.“ Die ehemalige Therapeutin wuchs in einem republikanischen Haushalt auf. Ihr Vater war in Kindheitstagen mit dem späteren Präsidenten George H.W. Bush befreundet. Hubbard aber ist Demokratin. Und in Angst: „Ich spüre das Gewicht dieser Wahl auf meinen Schultern“.