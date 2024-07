Trump-Vize J.D. Vance: Das personifizierte Ende der "Grand Old Party"

Mit der Berufung des 39 Jahre alten Senators James David Vance , kurz „JD” aus Ohio zu seinem Vize-Präsidentschaftskandidaten hat der nach dem überstandenen Attentat beim Parteitag in Milwaukee Abend für Abend tränenreich gefeierte Trump genau diese Weichenstellung durchgesetzt. Sie kann Amerikas Konservative im Falle eines Wahlsieges im November für Jahrzehnte prägen.

Donald Trump zeigte bislang nie Interesse daran, einen politischen Erbverwalter unter seine Fittiche zu nehmen. Einen, der die Fackel seiner rechtspopulistischen MAGA-Bewegung , die heute nahezu identisch mit der republikanischen Partei ist, in die nächste Generation trägt.

Davon hat der frühere Armee-Korrespondent, Buch-Autor und Finanz-Investor so gut wie nichts. Erst vor 18 Monaten spülten ihn Trumps Fürsprache und das Geld des Sillcon-Valley-Milliardärs Peter Thiel in die große Politik.

Vance personifiziert das Ende der traditionellen „Grand Old Party”, die sich fiskalische Vernünftigkeit, außenpolitisch-militärische Dominanz, wirtschaftlichen Globalismus und gesellschaftspolitisches Biedermeier auf die Fahnen geschrieben hatte. Und was das Spitzenpersonal anbelangt: politisch-administrative Erfahrung.

Seither sitzt er als republikanischer Junior-Senator für seinen Heimat-Bundesstaat Ohio im Kongress in Washington. Und vielleicht ab Januar 2025 an der Seite von Donald Trump an der Spitze des Staates. Für eine Partei, die vor noch nicht allzu langer Zeit mit Dick Cheney oder Paul Ryan politische Schwergewichte als Nr. 2 aufgeboten hatte. Und die sich heftig mokierte, als die Demokraten einst unbeschriebene Blätter wie Bill Clinton oder Barack Obama auf die Rampe schoben.

Warum Vance?

Wie kann das sein? Womit macht Vance nicht existierende Erfahrung wett? Zumal immer noch das geflügelte Wort gilt, dass der amerikanische Vizepräsident „nur einen Herzschlag vom Oval Office entfernt ist”. Ein Satz, der seit dem Attentat auf Donald Trump vor knapp einer Woche eine neu aufgeladene Bedeutung bekommen hat.