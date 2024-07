Die EU sollte nicht Orbáns Spiel spielen

Schon die ersten Maßnahmen gegen Ungarn, die in Brüssel, aber auch in EU-Hauptstädten ausgeheckt wurden, hatten etwas von einer Teenager-Verschwörung gegen einen unliebsamen Mitschüler. EU-Gipfel in Brüssel bewusst so anzusetzen, dass sie zeitgleich mit jenen in Budapest stattfinden und diese damit ohne EU-Minister auskommen müssen, ist ein reichlich infantiler Streich.

Orbán hat – wie man es von ihm gewohnt ist – die Gelegenheit der EU-Ratspräsidentschaft sofort genützt, um sich in Szene zu setzen und die gesamte EU zu provozieren. Die Ausflüge nach Moskau, Peking und zuletzt zu Donald Trump, die Orbán großspurig als Friedensmissionen deklarierte, waren Theaterdonner – und der hat außer Schall und Rauch noch nie etwas produziert.