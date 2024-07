"Amerikas Hitler": Trump macht mit JD Vance ehemaligen Kritiker zu seinem Vize

Noch bevor die Top-Personalie am ersten Tag des Nominierungs-Parteitags in Milwaukee offiziell wurde, erklärte der am Montag offiziell mit 2387 Stimmen zum Kandidaten für das Weiße Haus ausgerufene Ex-US-Präsident auf seinem Kommunikationsportal Truth Social, dass er den erst vor zwei Jahren in die Politik gegangenen Ex-Buch-Autor und Risikokapital-Finanzier zu seinem Vize-Präsidentschaftskandidaten macht.