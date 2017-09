Sandra Lumetsberger ist als neue Korrespondentin auch heute in Berlin im Einsatz. Sie wird uns am Abend mit Berichten aus der SPD-Zentrale versorgen. Davor hat sie sich unter deutschen Wählern umgehört - und dabei auch einen Taxifahrer palästinensicher Herkunft getroffen - ihr Stimmungsbericht:

"Frau Merkel macht wirklich gute Arbeit, sie hat so viel für die Menschen getan", sagt der Taxifahrer. Was genau kann er nicht sagen, er wurde jedenfalls von Beginn an unterstützt. Mit 15 Jahren kam er ohne Eltern nach Deutschland, er konnte zur Schule gehen und hat jetzt Arbeit und Wohnung - dafür sei er dankbar. Ein englischssprachiges Pärchen in Kreuzberg unterhält sich im Bus. Er ist überzeugt, dass die AfD heute richtig abräumt. "People voted Trump, they voted for Brexit, I'm sure they will vote for AfD." Seine Frau befürchtet, dass diese sogar auf 20 Prozent kommt, aber selbst wenn, dann ist es der demokratische Wille der Menschen, dann müssen sie auch einen Platz im Bundestag haben, ist sie überzeugt.

Im Wahllokal in Kreuzberg war am Vormittag kaum was los - eine ältere Frau meinte nur: "Hier in Kreuzberg schlafen wir alle immer etwas länger."