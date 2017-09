Das war Merkels schwierigste Wahl

Das ist eine Zäsur für Deutschland: 72 Jahre nach dem 2. Weltkrieg zieht eine Partei in den Bundestag ein, deren Spitzenkandidaten eindeutig Nazi-Vokabular verwendet haben. Es gab Politiker wie Franz Josef Strauss, die mit Genuss am rechten Rand wilderten. Aber es gab nie Antisemitismus, Rassismus oder Nazi-Sprech wie "Schweine" oder "Marionetten der Siegermächte" – So hat die Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel, Angela Merkel und die Bundesregierung bezeichnet. Es gäbe noch andere Belege, wie sehr die AfD bewusst den Grundkonsens der Bundesrepublik zerstört hat. "Pass auf, Deutschland!" hat die liberale Wochenzeitung Die Zeit geschrieben, eine Aufforderung, die verpufft ist.

Eine Zäsur also für Deutschland, aber auch für die SPD. 2009 stürzte Frank-Walter Steinmeier, inzwischen Bundespräsident, auf 23 Prozent ab, jetzt werden es noch deutlich weniger. Martin Schulz hat den Sozialdemokraten nur kurz Hoffnung gegeben, seit Monaten aber wird er als Kanzlerkandidat nicht mehr ernst genommen. Juniorpartner in großen Koalitionen haben es schwer, die SPD litt aber auch darunter, dass sie nicht erklären konnte, wie sie für mehr Gerechtigkeit sorgen würde.

Das lag auch an Angela Merkel. Gerade in den letzten vier Jahren hat sie mühelos SPD-Forderungen übernommen, vom früheren Renteneintrittsalter bis zur Homo-Ehe. In der Flüchtlingspolitik war links von Merkel kein Platz, nach rechts wollte die SPD nicht. Dafür hat Merkel rechts genug Platz gelassen, den auch die Liberalen nicht einnehmen wollten.

Die FDP, die 2009 noch fast 15 Prozent erreichte und vier Jahre später aus dem Bundestag flog, hat seit der Niederlage im Jahr 2013 mit Christian Lindner einen durchaus herzeigbaren Vorsitzenden. Die Freidemokraten schielten nicht nach rechts, sondern besannen sich ihrer Tradition – liberal in Fragen des Rechtsstaats und der Wirtschaft – und sind damit in die deutsche Bundespolitik zurückgekehrt. Die Grünen, 2013 geschwächt, wären ein Partner für die sogenannte Jamaika-Koalition – die Nationalfarben schwarz,grün,gelb . Aber was wäre das für eine Regierung? Einig bestenfalls bei der anständigen Behandlung von Flüchtlingen, aber sofort zerstritten in allen Wirtschaftsfragen, von der Steuer bis zu Themen der Regulierung.

Die Linke ist ebenso wenig ein Regierungspartner von Angela Merkel wie die AfD. Und schon am frühen Abend haben die Sozialdemokraten angekündigt, dass sie nach ihrer Niederlage sicher nicht in die nächste Regierunge eintreten werden. Also bleibt Merkel vorerst nur die inhaltlich interessant klingende, aber in Sachfragen fast unmögliche Jamaika-Koalition, eine geschwächte Union mit zwei relativ starken Juniorpartnern. Wir sind gespannt, wie Angela Merkel das anlegen wird.