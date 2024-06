Kommt das Aus für billige E-Autos aus China? Was die EU-Strafzölle auslösen

Ab dem 4. Juli. Weil die Kommission betroffene Unternehmen drei Wochen vorher warnen muss, machte sie den Schritt am Mittwoch öffentlich. Eine Hintertür lässt man sich aber offen: Sollte man in Verhandlungen mit Peking vor dem 4. Juli eine andere Einigung finden, gibt es keine Zölle.

E-Autos des Weltmarktführers BYD werden mit Zöllen in Höhe von 17,4 Prozent des Verkaufspreises belegt, beim Volvo- und Polestar-Mutterkonzern Geely sind es 20, beim chinesischen VW-Partnerunternehmen SAIC 38,1 Prozent. Sonstige Marken, die bei der Untersuchung kooperiert haben, werden mit Zöllen in Höhe von 21 Prozent belegt; jene, die nicht kooperiert haben, ebenfalls mit 38,1 Prozent. Diese neuen Zölle werden zu bereits geltenden (10 Prozent) dazugerechnet.

Wie reagiert China?

Wie von europäischen Firmen befürchtet, hatte Chinas Regierung schon unmittelbar vor der Bekanntgabe der EU-Zölle am Mittwoch angekündigt, „alle Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, um Chinas Interessen zu verteidigen“. Um die Zölle mittelfristig zu umgehen, bauen chinesische Firmen schon jetzt Autofabriken in Ungarn sowie in Mexiko, um auch die neuen US-Zölle auf importierte Autos umgehen zu können.

Droht also ein Handelskrieg mit China?

Die Gegenreaktion vonseiten Pekings dürfte heftig ausfallen und europäischen Auto-Konzernen schaden. Konkrete Maßnahmen sind noch nicht bekannt, aber sie könnten bis zu einer Blockade für deutsche Autos reichen. Deren Firmenchefs warnen vor einer Eskalationsspirale.

Drohen weitere Strafzölle für China-Importe?

Auch bei Solarzellen aus China, die den EU-Markt dominieren, untersucht die EU-Kommission, ob die Hersteller überhöhte Subventionen beziehen. Wenn ja, drohen Strafzölle – und das sehr bald.