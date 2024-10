Showdown um E-Auto-Zölle: Die EU will China heute die Zähne zeigen

Diesen Markt drohten die Fahrzeuge von BYD, SAIC oder Nio aufzumischen. Mit extrem niedrigen Kampfpreisen, die – so hat die EU-Kommission in einer monatelangen Untersuchung ermittelt – nur möglich sind, weil der chinesische Staat seine eigenen Konzerne mit marktverzerrenden Förderungen in Milliardenhöhe überschüttet.

China reagierte ausgesprochen pikiert. Aus Sicht der chinesischen Regierung hat die EU-Kommission hier eine handelsfeindliche Maßnahme aus politischen Gründen getroffen. Und in solchen Fällen versteht Peking keinen Spaß.

Seit 4. Juli sind also alle aus China importierten Elektroautos in Europa je nach Marke bis zu 40 Prozent teurer. Auch europäische Hersteller mit Fabriken in China, wie BMW oder Volvo, sind davon betroffen.