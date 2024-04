Ein E-Auto aus China? Österreicher sind noch skeptisch

In China waren 2023 nach Angaben der Internationalen Energieagentur über 60 Prozent der verkauften Elektroautos in der Anschaffung günstiger als ein entsprechendes Verbrennermodell. In Europa und den USA blieben dagegen die Anschaffungspreise für Autos mit Verbrennungsmotoren im Durchschnitt billiger. Der zunehmende Wettbewerb und die besseren Batterietechnologien würden die Preise in den kommenden Jahren aber voraussichtlich senken.

Ein Faktor, der den Absatz chinesischer Autobauer in Europa einen Schub bescheren könnte, ist der Preis. "Für viele Kunden ist es wichtig, dass man ein Auto für 15.000 bis 20.000 Euro kaufen kann", sagt etwa der deutsche Branchenexperte Frank Schwope, der Automobilwirtschaft an der Fachhochschule des Mittelstands in Köln und Hannover lehrt.

Autos aus China gar nicht so billig

So billig seien die chinesischen Autobauer gar nicht, meint etwa Philipp Kupferschmidt, der bei der Unternehmensberatung Accenture im deutschsprachigen Raum für die Automobilindustrie verantwortlich ist. "Es ist der große Nachteil der chinesischen Autobauer, dass sie sehr selbstbewusst mit hohen Preisen in den Markt gegangen sind. Da haben sie sich massiv verschätzt", sagt der Branchenkenner. "Daher gibt es bei BYD inzwischen auch erhebliche Preisnachlässe."

Auch in Zukunft würden die Chinesen "nicht der Retter für den kleinen Geldbeutel sein, sie wollen keine Billigheimer sein", zeigt Kupferschmidt azf. Frachtkosten, Marketing und Zölle würden ohnehin viel vom Vorteil der niedrigeren Herstellungskosten aufzehren.

"Das könnte sich mit eigener Produktion in Europa aber etwas ändern", gibt Kupferschmidt zu bedenken. Hersteller Chery beispielsweise kündigte unlängst den Aufbau einer eigenen Produktion in Spanien an. Dafür ziehen die Chinesen mit einem Gemeinschaftsunternehmen in ein ehemaliges Nissan-Werk in Barcelona. BYD will unterdessen in einer eigenen Fabrik in Ungarn produzieren.