China führt weltweiten Elektroauto-Markt zu robustem Wachstum

„Die anhaltende Dynamik bei Elektroautos ist in unseren Daten deutlich zu erkennen, auch wenn sie in einigen Märkten stärker ist als in anderen“ sagte Birol am Dienstag bei der Präsentation der Zahlen.

Der größte Markt für E-Autos ist China, dort wird heuer ein Absatz von 10 Millionen Stromern prognostiziert – das entspricht 45 Prozent der Autoverkäufe. In Europa ist es etwa jedes Vierte, in den USA hingegen nur jedes Neunte. Die Entwicklung ist stark von staatlich gesetzten Rahmenbedingungen abhängig. So ist der Absatz etwa in Deutschland mit dem Wegfall der staatlichen Kaufprämie heuer deutlich eingebrochen.

Leistbarkeit als Schlüssel: E-Autos werden billiger

Das Tempo des Übergangs wird laut IEA vor allem von der Leistbarkeit abhängig sein. Hier zeigt sich: Während in der EU und den USA E-Autos vergleichsweise teuer sind, sind sie in China oft sogar billiger als vergleichbare Verbrenner. Dass die chinesischen Unternehmen zunehmend exportieren und auch Werke im Ausland bauen, führt auch in Europa zu einem Preisdruck. So kündigte etwa Chery an, ein Werk in Spanien zu eröffnen, BYD will in Ungarn künftig nicht nur Busse, sondern auch Pkw bauen.