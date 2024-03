Elektroautos wurde der Stecker gezogen

Die Euphorie war in den vergangenen Jahren groß, als auch an den Börsen die Elektroautos vorfuhren. Für viele tat sich eine neue Investmentidee auf, zumal viele Staaten im Rahmen der grünen Transformation alles daran setzten, die neue Antriebstechnik auf Kosten des Verbrenners zum Durchbruch zu verhelfen. Doch die Konsumenten wollen bis jetzt nicht so recht mitspielen.