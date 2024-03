Ziemlich gut veranlagt: Neue Ladung für Elektroauto-Aktien

Tesla hat in den vergangenen Monaten öfter seine Preise reduziert, die Marge blieb dabei aber mit knapp 10 Prozent noch immer relativ hoch. „96 Prozent der Verkäufe von Tesla bestehen aus einer Karosseriestruktur, also einem Modell“, nennt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer als Grund. Dennoch ist Tesla nun zu Beginn des zweiten Quartals zu Preiserhöhungen gezwungen. Nach einigen negativen Analystenkommentaren und reduzierten Kurszielen liegt die durchschnittliche Kurserwartung aller Analysten für die nächsten 12 Monate bei 200 Dollar.

BYD: Besser läuft es für BYD (Build Your Dreams). Der Titel hat seit seinem Hoch Mitte 2022 zwar auch rund 37 Prozent an Wert eingebüßt. Jetzt könnte es aber wieder aufwärtsgehen. Citigroup sieht auf BYD eine Blütezeit bei den Verkäufen zukommen, da die Märkte für E-Autos mit verlängerter Reichweite größer werden.

Und der chinesische Konzern gibt kräftig Gas, er baut sein Werk in Brasilien aus, eröffnet in Kürze eines in Thailand und im Juli gibt es den Spatenstich für eine weitere Produktionsstätte in Indonesien. Mit 1,6 Mio. verkauften E-Autos wird der Abstand zu Tesla (1,8 Mio.) immer geringer. (Darüber hinaus baut BYD auch 1,3 Mio. Hybride). Im Schnitt sagen die Analysten einen Kurszuwachs von 45 Prozent voraus.

Nio: Dem chinesischen Konkurrenten wurde lange eine goldene Zukunft vorausgesagt. Im Vorjahr enttäuschte er aber. Der Verlust betrug 2,88 Mrd. Dollar, um rund 900 Millionen mehr als 2022. Die Aktie verlor heuer 40 Prozent. Analysten sind jedoch recht optimistisch, von 28 raten 18 zum Kaufen oder Aufstocken mit einem durchschnittlichen Kursplus von 64 Prozent.