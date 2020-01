Zu teuer für den Brexit-Tag: Big Ben bleibt stumm

Fast 300.000 Euro für Großbritanniens Kriegsveteranen. Was sich wie eine wirklich großherzige Spende anhört, ist in Wahrheit das etwas bescheidene Ende einer großangelegten Sammelaktion, die sogar politisch für einigen Aufruhr sorgte. "Bung a bob for a Big Ben bong", auf Deutsch etwa "Schmeiß einen Euro rein für ein Läuten von Big Ben" war eine Aktion, die ein paar hartgesottene Brexit-Anhänger zum Jahreswechsel ins Leben gerufen hatten. "Stand up 4 Brexit" nannte sich die Gruppe, die eines mit allen Mitteln möglich machen wollte: Big Ben sollte zum Abschied Großbritanniens aus der EU - morgen Freitag um Mitternacht - läuten.