Brexit rückt näher: Time to say goodbye

Nigel Farage ist kein Mann für stille Abgänge. Schon gar nicht, wenn es sich um „seinen“ Brexit handelt. Und deshalb hat er Mikrofone und Kameras vor das EU-Parlament bestellt, für den Zeitpunkt, an dem er das Gebäude das allerletzte Mal verlässt.

Auch der Mann, der als eine der Schlüsselfiguren für den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU gilt, hat seine Sachen gepackt, wie 72 weitere britische Abgeordnete. Am Freitag verlässt Großbritannien die EU und das wird vor allem an einem Fakt sichtbar sein: dass das Königreich keine Stimme mehr in der Gemeinschaft hat. Die Abgeordneten ziehen ab.