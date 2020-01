Countdown zum Brexit: "Die Briten werden uns in der EU fehlen"

Zwei Jahre lang, bis zum vergangenen Juni, saß der steirische Landwirt Thomas Waitz für die Grünen im EU-Parlament. Ab nächster Woche ist er wieder mit dabei. 73 britische Abgeordnete verlassen mit dem Brexit das EU-Parlament, 27 andere Mandatare aus 14 EU-Staaten rücken nach. Mit Waitz erhöht sich die Zahl der österreichischen EU-Abgeordneten auf 19.

KURIER: Wann wird Ihr erste Arbeitstag sein?

Thomas Waitz: Ich werde nächste Woche in Brüssel sein und spätestens am 10. Februar in Straßburg, bei den erste Abstimmungen nach dem Brexit. Denn dann müssen die neuen Abgeordneten anwesend sein, zumal sie sonst bei den Abstimmungen fehlen würden.

Ist Ihr Nachtzugticket von Wien nach Brüssel schon gebucht?

Natürlich, aber ich fahre ja schon lange mit dem Nachtzug, allerdings nicht mit jenem direkt nach Brüssel, sondern zunächst nach Düsseldorf und dann steige ich in Köln Richtung Brüssel um. Das geht schneller.