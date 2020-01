Am Freitag verschwindet Großbritannien aus den EU-Karten

"Ich werde es vermissen, der Bösewicht zu sein"

Brexit-Vorkämpfer Farage sieht mit dem Austritt am Freitag quasi sein Lebenswerk erfüllt. "Es gibt nur sehr wenige Menschen im Leben, vor allem in der Politik, die ihren Traum vollenden, und in vieler Hinsicht ist mir das gelungen", sagte der Chef der Brexit-Partei kürzlich in Brüssel.

Vermissen werde er Brüssel nicht, versicherte der Brite, fügte aber hinzu: "Ich werde es vermissen, der schlimme Bösewicht zu sein." Nach einer Brexit-Feier am Freitag wolle er sich aus der Politik zurückziehen – "es sei denn, Boris Johnson versemmelt das Ganze".

Neues Handelsabkommen nötig

Denn so ganz in trockenen Tüchern ist der Brexit noch immer nicht. Noch immer ist offen, wie das Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien aussehen wird. Großbritannien bleibt so lange, wie bisher, Teil des EU-Binnenmarkts und der Zollunion, beim Reisen oder auch im Warenverkehr ändert sich nichts.

Im Austrittsabkommen ist eine Übergangsfrist bis zum Jahresende eingeräumt – bis dahin soll ausgehandelt sein, wie es ab 2021 weitergeht.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas ( SPD) sprach bereits von der nächsten „Herkulesaufgabe“.