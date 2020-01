Briten vor dem Brexit: Zwischen Wut und Nostalgie

Weltuntergangsstimmung

Der Optimismus, wie ihn Boris Johnson seinem Land für die Zeit nach dem Brexit verordnet hat, wird von Weltuntergangsstimmung überflügelt – und die grassiert in beiden gesellschaftlichen Lagern.

Die Liberalen entfremden sich von einem Land, in dem sie ihr geliebtes "Cool Britannia" nicht mehr finden, also das weltoffene, zukunftsorientierte Land, das weltweit Trends vorgibt. Die Konservativen dagegen flüchten in Nostalgie. Zwei Motive kennt die Sehnsucht nach vergangenen Zeiten: Ein Großbritannien, das wie einst "die Meere beherrscht", wie es ja auch in der inoffiziellen Hymne „Rule Britannia“ heißt. Boris Johnsons Visionen von einem "globalen Großbritannien" bedienen diese Spielart von Vergangenheitsseligkeit. Die andere entdeckt das alte England wieder – und eine der Stimmen dieses Lebensgefühls ist der Historiker und Feuilletonist Dominik Sandbrook. Er schwärmt vom " England der Landstraßen und Landgasthäuser, der mittelalterlichen Kirchen, dem Land der zurückhaltenden Höflichkeit und des willensstarken Pragmatismus".