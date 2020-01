Goodbye, hello! Gründe, auch nach dem Brexit die Insel zu bereisen

Prinz Charles wird als Präsident dabei sein, wenn heuer das 125-jährige Jubiläum des National Trust gefeiert wird. Im Jahr 1895 wurde der „National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty“ als Vision von drei privaten Gründern ins Leben gerufen. Ziel war es, Gebäude oder Landschaften von historischem Interesse oder besonderer Schönheit zu erwerben, um sie vor Verfall oder Zerstörung zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Finanziert wird die in Europa einzigartige, größte gemeinnützige Organisation für Kultur- und Naturschutz mit über vier Millionen Mitgliedern vor allem aus Spendengeldern, Lotterien, privaten Unterstützern und Eintrittsgeldern.

500 Besitztümer, darunter Film-Sets einiger Hollywoodfilme sowie frühere Wohnsitze von Winston Churchill, Agatha Christie, Bernard Shaw, John Lennon und Paul McCartney, sind dabei. Aber auch das Alfriston Clergy House in Sussex, ein Farmhäuschen aus dem 14. Jahrhundert.