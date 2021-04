Armin Laschet und die K-Frage: Ist die Schlacht gewonnen?

31 zu neun Stimmen, sechs davon haben sich enthalten - so lautet die Bilanz, die Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten machen könnte. Der CDU-Vorstand hat sich zum zweiten Mal mehrheitlich für den Parteivorsitzenden der Christdemokraten ausgesprochen, aber reicht das?

Dass es für Armin Laschet in diesen Tagen ums politische Überleben geht, ist ihm Montagmittag zunächst nicht anzumerken. Spontan ruft er zum Pressestatement, gratuliert der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatur, sagt ihr einen faires und gutes Miteinander im Wahlkampf zu und verweist auf die USA, wo zuletzt ein polarisierender stattfand. Man sehe ja wie lange es braucht, so ein Land wieder zu versöhnen, flötete er in rheinischem Singsang. Ob er damit ein Bild zeichnen wollte, was die Deutschen erwartet, sollte quasi der Bayern-Trump, Markus Söder, hier regieren? Laschet nur so viel: Das sollten wir uns in Deutschland ersparen. Dann folgen ein paar Worte zur Pandemie und schließlich zur Frage, die alle interessiert: Wie geht es weiter im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur?

Er werde am Abend erneut das CDU-Führungsgremium zusammenrufen: "Ich werde dem Bundesvorstand einen Vorschlag machen, wie wir jetzt sehr schnell die nicht geklärte Frage zwischen CDU und CSU auflösen", so Laschet. Dann wünschte er den Reportern einen guten, sonnigen Tag in Berlin. Hätte er sich bei alle dem nicht ein paar Mal auf die Lippen gebissen, könnte man glauben, hier spricht ein entspannter, siegessicherer Mann.