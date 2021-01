Armin Laschet ist neuer CDU-Chef

Schlingern in der Pandemie

Selbst sein Krisenmanagement in der Pandemie bei dem er sich mehr durchschlingerte - mal zum Daheimbleiben aufrief ("Es geht um Leben und Tod") und Wochen später über "die großen Infektionsdebatten" schimpfte - kam zumindest bei den Nordrhein-Westfalen nicht schlecht an. Sie wählten die CDU bei den Kommunalwahl im Herbst zur stärksten Partei. "Dass der Kurs der Mitte richtig ist, das versteht jetzt möglicherweise auch jeder in der CDU", erklärte Laschet mit Blick auf die internen Kritiker.

Laschet warb früh für Lockerungen, ließ dazu eine Studie in Auftrag geben, die von Wissenschaftlern zerpflückt wurde. Stellte sich mehrmals gegen die Strategie der Kanzlerin, und musste dann doch massive Einschränkungen verhängen. Nordrhein-Westfalen galt als Hotspot, zuletzt durch die Ausbrüche in der Fleischfabrik Tönnies. Als erster Ministerpräsident führte er vor dem Sommer eine Region erneut in den Lockdown zurück.

Er habe den Parteivorsitz verspielt, lautete das Resümee einiger, die sich zudem an seinem Auftreten störten. In der Sendung von Anne Will reagierte er auf sein Krisenmanagement angesprochen fahrig und patzig, fegte fast die Gläser vom Tisch. "Nach dieser Sendung wird Laschet niemals Kanzler", urteilte der Tagesspiegel. Mit der K-Frage wollen sich CDU/CSU jedenfalls noch Zeit lassen. Wie gut sie Armin Laschet bis dahin zu nützen weiß, wird sich zeigen.