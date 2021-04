CDU-Vorstand für Laschet als Kanzlerkandidat

Bis spät in die Nacht rangen die Mitglieder des CDU-Bundesvorstands darum, wie und für wen sie abstimmen sollten. Von einer "Kreisvorsitzendenkonferenz" war etwa die Rede, ebenso ging es in Debatten darum, wie denn eine Abstimmung überhaupt ablaufen solle. Nach Mitternacht stimmten die Mitglieder ab - 77,5 Prozent sprachen sich für Armin Laschet aus.

Auch wenn sein Konkurrent Markus Söder (CSU) zuvor am Montag gesagt hatte, dass er und seine Partei "jede Entscheidung“ respektieren würden, ist noch unklar, ob das Votum Laschet zum Kanzlerkandidaten gemacht hat. Denn Söder nutzte die Gelegenheit, um erneut für sich zu werben. Er genieße Zuspruch aus der Unionsfraktion und aus der Bevölkerung, die Umfragen seien deutlich. Seine Bitte an die CDU sei, jetzt das Meinungsbild abzulesen. Er sei zu einer Kanzlerkandidatur bereit, wenn er breite Unterstützung aus der großen Schwesterpartei bekomme. Damit wiederholte er, was er vor einer Woche an der gleichen Stelle gesagt hat.