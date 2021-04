Söder gegen Laschet - ein Duell ohne Sieger

Damit traf er die Sorgen der Mandatsträger. Doch was sollen sie machen? Einen Aufstand anzetteln? Damit würden sie ihren Parteichef und die CDU-Spitze düpieren. Laschet müsste seinen Hut nehmen – das würde ein Chaos mitten in der Pandemie auslösen, sechs Monate vor der Wahl, zu einem Zeitpunkt, an dem die Union bei 28 Prozent liegt.

Mit diesem Szenario vor Augen klopfte gar Laschet-Rivale Friedrich Merz (nicht uneigennützig, er könnte unter Laschet Minister werden) in die Tasten und schrieb eine Wut-Mail an Söder: Ob er wisse, was es bedeutet, innerhalb von wenigen Wochen den nächsten Parteivorsitzenden der CDU zu demontieren?

Sich einfach so dem Chef der kleinen Schwesterpartei unterzuordnen, kommt für Merz und auch andere in der CDU nicht in Frage. Umfragen sind nicht alles, beschwören sie – aber wie kann Laschet einen positiven Stimmungswechsel erzeugen?