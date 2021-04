Unions-Kanzlerkandidatur: Armin Laschet setzt alles auf eine Karte

Das CDU-Präsidium und der Vorstand tagen seit neun Uhr Früh. Die CSU will sich am Nachmittag beraten, wer sich um die Merkel-Nachfolge bei den Bundestagswahlen im Herbst bemühen darf.

Armin Laschet will heute um das Vertrauen seiner Partei bitten. „Und die Partei wird dann eine Empfehlung aussprechen.“

Auf die Frage, ob er mit einer Mehrheit für seine Kandidatur rechne, sagte er: „Da gehe ich mal von aus.“

Markus Söder hatte seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur am Sonntag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Laschet vor dem Unionsfraktionsvorstand von einer breiten Unterstützung durch die CDU abhängig gemacht. Der bayerische Ministerpräsident sagte zu, anderenfalls sich einzuordnen und ohne Groll mit Laschet zusammenzuarbeiten. Sollten die CDU-Gremien also mit sehr breiter Mehrheit Laschet unterstützen, wäre das ein starkes Plus für den 60-jährigen Aachener. Wenn nicht, droht eine schwierige Phase.

Schwieriges Jahr

Für Laschet, der ein Jahr lang hart gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen um den CDU-Vorsitz kämpfen musste, ist die Kanzlerkandidatur gewissermaßen mit dem eben übernommenen Amt verwoben. Ein starker Parteichef hat de facto automatisch das Erstzugriffsrecht auf den Spitzenjob. Erobert Laschet diesen nicht, wäre auch seine junge Obmannschaft in der CDU beschädigt, noch bevor sie so richtig begonnen hat. Und er würde auch als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen Autorität einbüßen.

Unterschiedliche Fallhöhen

Dabei sind die Ausgangspositionen der beiden Männer auf den ersten Blick - beide sind Parteichefs und amtierende Ministerpräsidenten in ihren Heimatländern - durchaus ähnlich. Im Detail sind die Situationen nur bedingt vergleichbar - genau wie die sehr unterschiedlichen Fallhöhen bei der Nicht-Kanzlerkandidatur.



„Eines ist klar, die beiden Parteivorsitzenden müssen auch nach dieser persönlichen Entscheidung am Ende gemeinschaftlich eng zusammenarbeiten“, sagte Söder (54) am Sonntagabend im Sender ZDF. Und etwas später im Bayerischen Rundfunk betont er gar sehr persönlich: „Und was für mich ganz wichtig ist, da darf auch keiner beleidigt sein.“ Das gelte für ihn und für „Armin. Wir beide wissen um diese Verantwortung, denn am Ende müssen wir so oder so gemeinschaftlich diese Aufgabe schultern. Und das werden wir auch tun.“



Genau hier drängt sich aber eine überaus wichtige Frage auf, die wohl für Söder derzeit etwas leichter zu beantworten ist: Ist der Verlierer der Kandidatenkür am Ende nicht so politisch beschädigt, dass er sein Amt als Parteichef überhaupt weiterführen kann?

Söder ist Söder

Der Bayer muss hier wohl keinen Putsch befürchten. Dies liegt zum einen an seiner unangefochtenen Machtposition, die er als Ministerpräsident gerade in der Coronakrise sehr gut ausbauen konnte. Zum anderen - auch das gehört zur Wahrheit - drängen sich aber auch keine Konkurrenten ins Bild. „Söders Glück ist, dass es keinen zweiten Söder gibt“, sagt ein CSU-Vorstand. Bei den Christsozialen scheint es unstrittige Meinung, dass Söder auch im Falle einer Entscheidung für Laschet vordergründig ohne Machtverlust seine Arbeit als Ministerpräsident und Parteichef fortsetzen kann.