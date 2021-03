Startschuss für Zweikampf Söder gegen Laschet für Kanzleramt

Noch bevor sich CDU-Chef Armin Laschet öffentlich zu den Wahlniederlagen der CDU am Sonntag erklärt hat, stürmte der CSU-Chef in München vor. Politbeobachter sehen das als klares Angriffszeichen des Bayern. Wird doch ein internes Match der beiden so unterschiedlichen Männer um die Kanzlerkandidatur der Union erwartet.

Inhaltlich sagte Markus Söder zu den Wahlpleiten bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Fehler im Corona-Krisenmanagement seien Mitursache für das schlechte Abschneiden der CDU in beiden Ländern. Beim Wettlauf mit der Zeit im Kampf gegen das Virus habe es in den vergangenen Wochen einige Fragen und einige Lücken gegeben, sagte Söder am Montag vor einer Videokonferenz des CSU-Vorstands in München.