Absturz der CDU bei deutschen Landtagswahlen

Dennoch kann man das Ergebnis in Berlin schwer ignorieren – ist es doch der erste Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September, wo Armin Laschet als Spitzenkandidat antreten will. Und Landtagswahlen – die nächste findet im Juni statt – können diese beeinflussen. Ihr Ausgang kann neue Machtoptionen und Dynamiken entstehen lassen. Oder sich wie aktuell in ein Gesamtbild einfügen, das derzeit für CDU und CSU (Union) nicht gut aussieht.

Maskenaffäre

Die Bundestagfraktion wird gerade von einer Affäre gebeutelt, da Abgeordnete für die Vermittlung von Schutzmasken hohe Provisionen kassiert haben. Zwar ist man bemüht, die Betroffenen als „Einzelfälle“ zu brandmarken und zu verurteilen, aber für viele Wähler bleibt das Bild vom Politiker hängen, der sich in einer medizinischen Notlage bereichert.