Maskenaffäre bei CDU und CSU: „Moralisch reinen Tisch machen“

Für CDU und CSU kommt das alles zur Unzeit. In einer Krisenphase, in der die Zustimmung der Bevölkerung zur Regierung und zur Union sinkt – sie liegt in Umfragen bei 33 Prozent, im Frühjahr erreichte sie noch 40 Prozent. Das liegt durchaus auch an der Unzufriedenheit mit dem Pandemie-Management, das zuletzt mit Pannen um die Impfkampagne und Schnelltests in der Kritik stand, was vor allem Gesundheitsminister Jens Spahn betrifft. Dass sich seine Kollegen in diesen Zeiten eine goldene Nase verdienen, während viele um ihre Existenz bangen, lässt Politik generell in ein schlechtes Licht rücken.

Rächen könnte sich das schon kommenden Sonntag, wenn die ersten zwei von sechs Wahlen in diesem Superwahljahr anstehen. In Baden-Württemberg hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Nase vorne. Ob er weiter mit der CDU koaliert, ist unklar. Dabei fallen die Blicke ängstlich nach Rheinland-Pfalz, wo ebenfalls gewählt wird. Dort regiert die SPD in einer Ampel-Koalition mit der FDP und den Grünen, die in Stuttgart wie im Bund denkbar wäre. Einen schlechten Start könnten die Affären auch dem Kanzlerkandidaten bescheren, den die Union bald küren will – egal, ob er Armin Laschet oder Markus Söder heißt.