Markus Söder und die Kanzlerkandidatur: Spiel auf Zeit

In München, wo das CSU-Präsidium tagte, sah man die Dinge etwas anders. Söder, der seine Partei hinter sich versammeln konnte, will die Entscheidung vertagen. Er verwies auf Umfragewerte sowohl für die Union als auch für ihn. Söder liegt mit Abstand vor Laschet, der gestern erklärte, Umfragen wären nicht das einzige Kriterium. Sein Kontrahent findet aber: Man könne sich nicht abkoppeln von der Mehrheit der Bevölkerung. „Personen spielen nun mal eine zentrale Rolle“. Man müsse nun andere Stimmen hören als nur die Führungsriege einer Partei.

Was will Markus Söder?

Doch was will Söder erreichen? Zeit gewinnen und hoffen, es würden sich doch noch namhafte CDU-Vertreter auf seine Seite stellen oder umschwenken? Oder, will er eine Abstimmung in der Fraktion erzwingen? In Parteikreisen heißt es, dass er auf Unterstützung jener Abgeordneten zählen kann, die angesichts der schwachen Umfragewerte von Laschet um ihren Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Bisher haben sich etwa 60 CDUler, darunter der kleine Berliner Hauptstadt-Landesverband und der Ortsverband Düsseldorf-Lierenfeld, für den Franken ausgesprochen.

Dabei könnte Söder gut ohne Gesichtsverlust aus dem Rennen aussteigen: Hatte er doch am Sonntag seine Entscheidung zu kandidieren, quasi der CDU überlassen: „Wenn die CDU bereit wäre, mich zu unterstützen, wäre ich bereit. Wenn die CDU es nicht will, bleibt ohne Groll eine gute Zusammenarbeit.“ Sieht so aus, als würde es doch knirschen.