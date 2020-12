Andere Weihnachten in Jerusalem

Bugnyar hofft auf Änderung zum Guten durch die Impfungen, bleibt aber skeptisch. Das Hospiz gehört zur Reisebranche, die die stärksten Verluste einstecken musste. „Dabei liefen immer wieder Bestellungen ein, etwa nach dem ersten Lockdown, aber immer wieder mussten wir stornieren.“ Vor nächstem Sommer rechnet er nicht mit einer grundlegend veränderten Situation. Der Traum von der Grundsanierung des Hospizes bleibt erst einmal einer.

Als Reisender zwischen den Welten ist dem 45-Jährigen der direkte Corona-Vergleich möglich. Unterscheidet sich der Kampf gegen das Virus in Österreich von dem in Israel? „Die Israelis, Staat wie Bürger, sind erfahrener im Umgang mit Ausnahmesituationen. So kann sich Kritik an Vorschriften in Israel zwar lautstärker äußern, doch verbleibt so etwas wie eine Grundsolidarität. Und die Einsicht, dass da Experten am Werke sind, die nicht nur Fehler machen“, sagt Bugnyar. Ihre Erfahrung mit Terror und Krieg mache Israelis auch weniger anfällig für Verschwörungstheorien.

Weihnachten will er „zu Hause“ feiern. Dem Auslandsösterreicher des Jahres 2019, derzeit in Wien, ist nicht sofort klar, dass diese Antwort missverständlich ist. Dann wird der Geistliche genauer: „Zuhause in Jerusalem.“