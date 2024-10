Die wichtigsten Neuheiten vom Pariser Autosalon 2024

Verglichen mit dem Salon 2022 zeigen wieder mehr Autohersteller Präsenz in Paris. Die Franzosen, allen voran Renault (inklusive Dacia und Alpine), zeigen groß auf und präsentieren spannende Neuheiten. Aber auch Citroen, Peugeot und auch Alfa Romeo aus dem Stellantis-Konzern zeigen Flagge und dazu sind aus dem VW-Konzern VW, Audi und Skoda da. Aus den USA sind Tesla und Cadillac in Paris vertreten. BMW ist ebenso da wie Mini. Von den Koreanern stellt Kia in Paris aus und natürlich präsentieren sich abermals chinesische Marken (manche mehr, manche noch weniger bekannt).

Das sind die wichtigsten Premieren in Paris dieses Jahr.