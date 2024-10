Noch bevor man überhaupt in die Nähe des Škoda-Events kommt, wird man mit ihm konfrontiert. Denn schon am Prager Flughafen kann man ihn sehen: den neuen Škoda Elroq, jedoch noch verschleiert. Auch entlang der Moldau in der Altstadt entdeckt man ihn verstreut – nicht umsonst wird Prag als „Herz von Škoda-Land“ bezeichnet.

Der Elroq ist der jüngste Zuwachs der Škoda-Elektrofamilie und offiziell präsentiert wird er im Rahmen einer Schifffahrtneben der Obcanska Plovarna (einer ehemaligen Schwimmanlage). Mit dabei: Škoda-CEO Klaus Zellmer, Vorstandsmitglieder für „Technical Development“ Johannes Neft, für Sales und Marketing Martin Jahn und Chief Designer Oliver Stefani.

Aus einem gigantischen Würfel fahren sie nach ihrer Videopräsentation mit der Elroq „First Edition“ heraus. Der Erste Eindruck: Sportlich und kompakt. „Wir haben nichts zu verbergen, aber alles zum Zeigen“, sagt Zellmer gleich zu Beginn seiner Präsentation. Das Motto des Abends (und der Kampagne): Flamingos und der Mond.

Gleich sieben Fahrzeuge kann man sich live vor Ort anschauen: den klassischen Elroq in hellcremegrün, den „Sportline“ in dunkelblau sowie in knalligem Rot und die bereits genannte „First Edition“ in Weiß. Allerdings wird die First Edition in Österreich (noch) nicht verkauft. Für die anderen Modelle ist der Bestellstart schon am 2. Oktober.