Eine Klasse höher: Dacia bringt den Bigster

Außen wie innen ist der Dacia aufs Wesentliche reduziert. Im Cockpit gibts für den Fahrer entweder eine digitale 7-Zoll- oder 10,1-Zoll-Instrumentenanzeige (je nach Ausstattung), während die Informationen des Multimediasystems auf dem zentralen 10,1-Zoll-Touchscreen angezeigt werden - der ist in allen Versionen serienmäßig. Besonderes Augenmerk wurde laut Dacia auf die Sitzbezüge gelegt. Je nach Ausstattungslinie liegt der Schwerpunkt auf Einfachheit und Attraktivität (Bigster Expression), Langlebigkeit und einfacher Reinigung (Extreme) oder hohem Komfort (Journey).

Antriebstechnisch bietet Dacia für den Bigster folgende Motoren:

Im Hybrid 155 wird ein 107 PS starker Vierzylinder-Benzinmotor mit zwei Elektromotoren (einen 50-PS-Motor und einen Hochspannungs-Starter/Generator), einer 1,4-kWh-Batterie und einem automatischen Elektrogetriebe, das über vier Gänge für den Verbrennungsmotor und über zwei weitere für die Elektromotoren verfügt, kombiniert. Die Leistung liegt (wie der Name sagt) bei 155 PS. Dacia erklärt, dass der Kraftstoffverbrauch und die Emissionen um sechs Prozent gesenkt werden konnten, was vor allem auf ein optimiertes Drehzahlmanagement zurückzuführen ist. Zudem kann der Bigster in der Stadt bis zu 80 Prozent der Zeit im reinen Elektromodus fahren.

Zweite Motorvariante ist der Bigster TCe 140. Dieser Antrieb basiert auf dem TCe 130 aus dem neuen Duster und ist erstmals in der Dacia Palette in dieser Leistungsstufe verfügbar. Der TCe kombiniert einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner der neuen Generation, der auf dem Miller-Zyklus basiert, mit einem 48-V-Mild-Hybrid-System und einem Sechsgang-Schaltgetriebe.

Wer Allrad haben will, kann zum TCe 130 4x4 greifen. Der ist mit einem Terrain Control System mit fünf Fahrmodi (Auto, Mud/Sand, Snow, Offroad und Eco) ausgestattet.