Dacia-Chef: „Keine Elektrifizierungs-Vorreiter, aber bereit, wenn es die Kunden wollen“

Überaus pragmatisch und unprätentiös – das ist der Zugang der Automarke Dacia. So läuft eine Autofahrt mit dem österreichischen Firmenchef, so werden dort die Autos gebaut, und so denkt man auch über die bevorstehende Elektrifizierung und das Verbrennerverbot der EU. Aber der Reihe nach.

Wir luden Martin Labaye, Franzose und Österreich-Chef von Dacia, zu einer Autofahrt samt Interview mit dem neuen Dacia Duster in einer Hybridversion. Von der Firmenzentrale am Laaer Berg in Wien ging es Richtung Oberlaa. Mit dem neuen Duster, der komplett überarbeitet ist: „Alles ist anders, aber nichts hat sich verändert“, erklärt Labaye und meint, dass Kunden Fortschritt wollen, aber keine großen Veränderungen. Die Kunden hätten genaue Erwartungen an Dacia: zeitgemäßes Design, keine überkandidelte Technik, praktische Handhabung und das alles zum guten Preis. „Dacia ist bei den Privatkundenverkäufen an erster Stelle“, sagt Labaye. Darauf sein man stolz. Der Duster präsentiert sich auch genau so: gefälliges Äußeres, reduziertes Inneres, ohne spärlich zu wirken. Verbesserte Technik und ein Antrieb, „wie ihn Kunden wünschen“.