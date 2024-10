Ende der 1960er-Jahre überzeugte Bernard Hanon, damals bei Renault für die Planung zuständig, die Verantwortlichen davon, dass man ein Auto als Antwort auf die sich ankündigenden gesellschaftlichen Veränderungen brauche. Konkret ein Auto für die junge Generation zum einen und für die Frauen zum anderen. Und so präsentierte Renault im Jänner 1972 den R5. Und das Auto wurde zum absoluten Erfolg – nicht nur bei den Frauen und Jungen, sondern bei allen Generationen und unabhängig von der gesellschaftlichen Stellung.

2024 soll der neue R5 nun Renaults Antwort auf die Energiewende sein. Optisch folgt der Renault 5 E-Tech Electric, wie der Wagen vollständig heißt, der ikonischen und freundlichen Designsprache des Autos von anno dazumal. Mit einer Länge von 3,92 Meter bleibt der Wagen noch einigermaßen kompakt – so weit das eben geht, wenn man eine flache Batterie im Boden integrieren will. Dazu sorgen kurze Karosserieüberhänge und 18-Zoll-Räder für stimmige Proportionen. Dazu bietet Renault auch poppige Farben an – vor allem in Pop-Grün und Pop-Gelb sticht der R5 heraus. Wer es dezenter will, kann zu Schwarz, Weiß oder Dunkelblau greifen.